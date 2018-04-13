Узбекистан реформирует систему таможенного контроля

2018-04-13 18:14 | www.trend.az | 8

В Узбекистане 1 июля 2018 года заработает абсолютно новая система таможенного контроля, основная на общепринятых международных нормах и стандартах, сообщает корреспондент со ссылкой на указ главы государства.

Пожалуй, одной из самых важных для бизнеса станет возможность предварительного декларирования импортируемых товаров до их фактического прибытия на таможенную территорию республики. По действующему законодательству таможенное оформление осуществляется только по прибытии товара в страну.

Сейчас получается, что предприниматель, который завозит товары, обязан доставить их с поста на границе под таможенным контролем до определенного таможенного терминала. После этого он передает документы таможенному брокеру, тот осматривает и оформляет груз. Все это время он находится на таможенном складе хранения. Это создавало огромные неудобства для бизнеса.

С 1 июля предприниматель сможет заранее задекларировать товар до прибытия в Узбекистан и распоряжаться им сразу после прохождения пунктов пропуска на границе. Также участники внешнеэкономической деятельности получили право заполнять и представлять грузовые таможенные декларации в режиме онлайн без обращения к таможенным брокерам. Это серьезно удешевит процедуры оформления на таможне.