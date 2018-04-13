Министерство обороны России обвинило Великобританию в организации химической атаки в Сирии

2018-04-13 19:58 | www.apa.az | 7

Министерство обороны России обвинило Великобританию в организации химической атаки в сирийском городе Дума.

Как сообщает московский корреспондент АПА, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сегодня на пресс-конференции заявил, что Министерство обороны России обнаружило лиц, снимающих использование химического оружия в городе Дума.

«Сегодня в Минобороны России есть доказательства того, что Великобритания причастна к организации этой провокации в Восточной Гуте. С 3 по 6 апреля на представителей организации «Белого шлемы» со стороны Лондона оказано сильное давление. Им было сказано, что боевики группировки Джейш аль-Ислам обстреляют из артиллерии Дамаск, а правительственные войска ответят на это. «Белым шлемам» было поручено зарегистрировать атаку правительственных войск как с использованием химического оружия.

Конашенков отметил, что опрошенные со стороны министерства сирийцы не скрывали своих имен: «У них обоих есть медицинское образование. По их словам, во время химической атаки ни у кого из пострадавших не было признаков отравления».