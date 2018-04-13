США объяснили задержку с ударом по Сирии

2018-04-13 19:58 | www.oxu.az | 7

Решение об ударе США по Сирии пока не принято.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила постпред США при ООН Никки Хейли.

«Но если США и наши союзники решат действовать в Сирии, это будет делаться в защиту принципов, с которыми мы все согласны, в защиту основополагающих международных норм, которые идут на пользу всем странам», - пояснила дипломат.

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли также заявила, что по подсчетам Соединенных Штатов власти Сирии за годы гражданского конфликта применили химическое оружие не менее 50 раз.

За пять дней до этого сирийские войска начали операцию по освобождению от боевиков города Дума — последнего неподконтрольного силам президента Башара Асада населенного пункта в Восточной Гуте.

Позднее агентство Reuters со ссылкой на повстанцев сообщило о том, что на Думу сброшена хлорная бомба, также появилась информация о применении нервно-паралитического газа.

Американский лидер пообещал до вечера 11 апреля объявить о наказании Дамаску, а вместе с ним не исключено, что и Москве, и Тегерану, поддерживающим сирийского президента Башара Асада.

Сирия все обвинения в свой адрес отвергает. Россия предупредила США о серьезных последствиях в случае нанесения ударов по Сирии.

А.Б.

