В Казахстане увеличилась добыча нефти

2018-04-13 18:21 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - В Казахстане объем добычи нефти в январе-марте 2018 года составил 19,047 миллиона тонн, что на 7,7 процента больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщает комитет по статистике министерства национальной экономики страны.

За первые три месяца было добыто: газового конденсата в объеме 3,341 миллиона тонн (снижение добычи по сравнению с январем-мартом прошлого года на 2,3 процента), природного газа - 14,068 миллиарда кубометров (на 6,9 процента больше, чем в аналогичном периоде 2017 года), угля - 29,873 миллиона тонн (на один процент больше, чем в аналогичном периоде 2017 года), железной руды - 9,794 миллиона тонн (на 7,9 процента больше, чем в аналогичном периоде 2017 года), медной руды - 23,231 миллиона тонн (на 3,8 процента больше, чем в аналогичном периоде 2017 года), золотосодержащей руды - 5,078 миллиона тонн (на 17,2 процента больше, чем в аналогичном периоде 2017 года), хромового концентрата - 1,069 миллиона тонн (на 5,2 процента больше, чем в аналогичном периоде 2017 года).