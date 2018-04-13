Минобороны РФ может доказать, что в Думе была провокация с химоружием

2018-04-13 18:43 | www.trend.az | 7

Министерство обороны РФ обладает многочисленными доказательствами, что седьмого апреля в сирийской Думе была осуществлена спланированная провокация с химическим оружием, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МО РФ генерал-майор Игорь Конашенков, пишет РИА Новости.

Он отметил, что в адрес легитимного руководства Сирии со стороны США и западных стран продолжаются "огульные и голословные обвинения" в якобы применении химоружия против мирного населения в Восточной Гуте.

Однако, как подчеркнул Конашенков, по прошествии почти недели со стороны США и отдельных европейских стран до сих пор не представлено ни одного доказательства.