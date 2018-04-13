Роскомнадзор внес Telegram в реестр запрещенных интернет-ресурсов

2018-04-13 18:58 | www.trend.az | 6

Роскомнадзор внес сайт Telegram (t.me) и веб-версию мессенджера (web.telegram.org) в реестр запрещенной к распространению в России информации, следует из опубликованных на портале ведомства данных, передает РИА Новости.

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Серверы приложения останутся в этом списке до тех пор, пока руководство Telegram не предоставит властям ключи для дешифровки сообщений.

Согласно данным на сайте ведомства, решение о внесении в реестр "web.telegram.org" принял Таганский районный суд, а "t.me" - сам Роскомнадзор. Доступ к ним пока не ограничен.

Ранее суд удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера в России. Это связано с отказом Telegram предоставить ключи шифрования ФСБ.