В Москве задержаны около 500 участников несогласованной акции

2017-03-26 20:01 | www.apa.az | 5

Около 500 человек задержаны в центре Москвы при проведении несогласованной оппозиционной акции.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в столичном главке полиции.

По данным источника в правоохранительных органах, у задержанных изъяты баллончики с перцовым газом, травматические пистолеты и патроны.

26 марта представители лишенной регистрации Партии прогресса планировали провести в центре столицы шествие и митинг на Тверской улице.