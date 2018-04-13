Генсек ООН считает, что ситуация на Ближнем Востоке угрожает международному миру

2018-04-13 19:01 | www.trend.az | 7

Ситуация на Ближнем Востоке угрожает международному миру и безопасности. Об этом заявил в пятницу на заседании Совета Безопасности ООН ее генеральный секретарь Антониу Гутерриш, передает ТАСС.

"На Ближнем Востоке воцарился хаос в таких масштабах, что это превратилось в угрозу международному миру и безопасности, - заявил он. - В регионе завязался гордиев узел, различные противоречия привели к возникновению нестабильной ситуации, и существует риск эскалации и раскола, что будет иметь огромные последствия для региона и для всего мира".

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