Хоккеист защитил ворота собственным лицом - ВИДЕО

2018-04-13 20:38 | www.oxu.az | 6

Во время матча плей-офф Национальной хоккейной лиги капитан «Коламбус Блю Джэкетс» Ник Фолиньо неудачно заблокировал бросок защитника «Вашингтон Кэпиталс» Якуба Ержабека - шайба попала хоккеисту в лицо.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Лента.ру, видео эпизода опубликовал в своем Twitter-аккаунте журналист Eurosport Руслан Хрипун.

На первых минутах третьего периода, при счете 2:2 Фолиньо остановил шайбу после броска защитника «Кэпиталс».

После удара в лицо спортсмен некоторое время пролежал на льду, и арбитр был вынужден остановить встречу. Капитан «Коламбус Блю Джэкетс» сумел самостоятельно покинуть площадку.

Игра завершилась победой «Коламбуса» со счетом 4:3 в овертайме.

А.Б.

