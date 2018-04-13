Азербайджанский батутист прошел в полуфинал Чемпионата Европы в Баку (ФОТО)

2018-04-13 19:49 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский гимнаст Илья Гришунин в пятницу прошел в полуфинал соревнований по прыжкам на батуте в рамках XXVI Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке.

В квалификации Гришунин набрал 109,215 балла.

Азербайджан во второй день соревнований представляют Илья Гришунин, Руслан Агамиров, Тофиг Алиев, Фарид Мустафаев, Эльнур Мамедов, Вероника Земляная, Светлана Макштарева и Сельджан Магсудова.

Сегодня в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал второй день соревнований XXVI Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке.

В XXVI Чемпионате Европы участвуют в общей сложности 420 гимнастов из 25 стран. Турнир, который продлится четыре дня в Национальной арене гимнастики, ставшей родной для многих гимнастов, объединяет четыре вида соревнований - прыжки в индивидуальной программе и в составе синхронных пар, а также прыжки на акробатической дорожке (тамблинг) и двойном мини-батуте.