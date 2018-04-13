В Ереване проходит митинг против Сержа Саргсяна

2018-04-13 20:47 | www.oxu.az | 4

На ереванской площади Свободы стартовал митинг против назначения премьером Сержа Саргсяна.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на news.am, митинг организован сторонниками лидера оппозиционного «Гражданского договора» Никола Пашиняна.

Члены партии с 31 марта проводят шествие по городам Армении. Они уже заявили о том, что намерены 17 апреля окружить здание парламента, а также дома депутатов, тем самым помешав им принять участие в голосовании по кандидатуре премьер-министра в НС Армении.

А.Б.

