Туркменистан и Германия обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества

2018-04-13 19:56 | www.trend.az | 5

АШХАБАД /Trend/ - Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов встретился в Ашхабаде с управляющим директором восточного комитета германской экономики Михаэлем Хармсом, говорится в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.

Собеседники обсудили потенциал и перспективы торгово-экономических отношений двух стран и ряд вопросов, касающихся перспектив сотрудничества в области банковского дела, высоких технологий, инвестиций и туризма. Стороны подчеркнули, что позитивными факторами в укреплении взаимовыгодного партнерства выступают проведение заседаний туркмено-германской рабочей группы, а также разработка новых экономических проектов.

"Говоря об отношениях в сфере бизнеса, стороны отметили, что германские компании в течение многих лет эффективно работают в различных областях туркменского рынка",- сказано в информации.