Банк ВТБ (Азербайджан) предлагает новый продукт "Юрист онлайн"

2018-04-13 19:58 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Банк ВТБ (Азербайджан) впервые на рынке Азербайджана предлагает клиентам продукт – «Юрист онлайн», который позволяет получать юридические консультации в онлайн режиме, сообщает банк в пятницу.

Разработка продукта проводилась совместно с Европейской юридической службой, что позволяет клиентам получать юридические консультации по широкому спектру вопросов с учетом особенностей законодательства восьми стран - Азербайджана, России, Украины, Казахстана, Беларуси, Грузии, Польши и Германии дистанционно и круглосуточно. В перечень предлагаемых услуг входит предоставление типовых договоров и инструкций по их составлению, консультации по различным типам документов, помощь в подготовке и запуске бизнес-проектов, проведение переговоров, а также устная правовая консультация по ряду вопросов, в том числе - по предпринимательским.

Начальник отдела анализа, методологии и разработки продуктов розничного бизнеса банка ВТБ (Азербайджан) Расим Хамедов отметил: «В повседневной жизни часто возникают ситуации, когда требуется юридическая помощь или консультация. Приобретая пакет "Юрист онлайн", наши клиенты могут решить любой правовой вопрос как внутри страны, так и за ее пределами, воспользовавшись помощью персонального юриста. При необходимости он может выступать как представитель клиента и вести переговоры от его имени».