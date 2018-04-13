Меняется график движения скорого поезда Нахчыван-Мешхед

2018-04-13 20:03 | www.trend.az | 5
БАКУ /Trend/ - С 15 апреля будут изменены график движения и число отправок международного скорого поезда №15/16 Нахчыван-Мешхед-Нахчыван, сообщили Trend в пятницу в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".
Поезд начиная с 15 апреля будет отправляться из Нахчывана раз в неделю – по воскресеньям с прибытием в пункт назначения во вторник, а из Мешхеда с 18 апреля – по средам с прибытием в четверг.
"Функционирование маршрута нацелено на устойчивое развитие дружественных связей, укрепление железнодорожных и туристических связей между двумя странами", – сказали в ЗАО.
|
№ 16 Нахчыван-Мешхед
с 15.04.2018
отправление по воскресеньям
|
Скоростной поезд (ЗАО "АЖД")
один раз в неделю
|
№ 15 Мешхед-Нахчыван
с 19.04.2018
прибытие по четвергам
|
Время в пути:
47 часов 35 мин.
|
Время в пути:
29 часов 40 мин.
|
Прибытие
|
Стоянка
|
Отправл.
|
Промежуточные пункты
|
Расст., км
|
код
|
Прибытие
|
Стоянка
|
Отправл.
|
ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (бакинское время)
|
-
|
-
|
10-10
|
Нахчыван
|
0
|
550803
|
07-05
|
-
|
-
|
10-28
|
Гара Бёрк
|
11
|
550822
|
-
|
-
|
6-47
|
-
|
-
|
10-43
|
Нехрам
|
21
|
550841
|
-
|
-
|
6-32
|
-
|
-
|
11-04
|
Дяряшам
|
35
|
550875
|
-
|
-
|
6-11
|
11-25
|
20
|
11-45
|
Джульфа (Азербайджан)
|
45
|
550004
|
5-30
|
20
|
5-50
|
Иранская железная дорога (тегеранское время)
|
12-40
|
120
|
14-40
|
Джульфа (Иран)
|
50
|
03-45
|
110
|
05-35
|
17-05
|
60
|
18-05
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