Меняется график движения скорого поезда Нахчыван-Мешхед

2018-04-13 20:03 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - С 15 апреля будут изменены график движения и число отправок международного скорого поезда №15/16 Нахчыван-Мешхед-Нахчыван, сообщили Trend в пятницу в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Поезд начиная с 15 апреля будет отправляться из Нахчывана раз в неделю – по воскресеньям с прибытием в пункт назначения во вторник, а из Мешхеда с 18 апреля – по средам с прибытием в четверг.

"Функционирование маршрута нацелено на устойчивое развитие дружественных связей, укрепление железнодорожных и туристических связей между двумя странами", – сказали в ЗАО.