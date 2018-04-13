AZ EN RU TR
azerbaijan news app
Thumbnail

Меняется график движения скорого поезда Нахчыван-Мешхед

2018-04-13 20:03 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - С 15 апреля будут изменены график движения и число отправок международного скорого поезда №15/16 Нахчыван-Мешхед-Нахчыван, сообщили Trend в пятницу в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Поезд начиная с 15 апреля будет отправляться из Нахчывана раз в неделю – по воскресеньям с прибытием в пункт назначения во вторник, а из Мешхеда с 18 апреля – по средам с прибытием в четверг.

"Функционирование маршрута нацелено на устойчивое развитие дружественных связей, укрепление железнодорожных и туристических связей между двумя странами", – сказали в ЗАО.

№ 16 Нахчыван-Мешхед

с 15.04.2018

отправление по воскресеньям

Скоростной поезд (ЗАО "АЖД")

один раз в неделю

№ 15 Мешхед-Нахчыван

с 19.04.2018

прибытие по четвергам

Время в пути:

47 часов 35 мин.

Время в пути:

29 часов 40 мин.

Прибытие

Стоянка

Отправл.

Промежуточные пункты

Расст., км

код

Прибытие

Стоянка

Отправл.

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (бакинское время)

-

-

10-10

Нахчыван

0

550803

07-05

-

-

10-28

Гара Бёрк

11

550822

-

-

6-47

-

-

10-43

Нехрам

21

550841

-

-

6-32

-

-

11-04

Дяряшам

35

550875

-

-

6-11

11-25

20

11-45

Джульфа (Азербайджан)

45

550004

5-30

20

5-50

Иранская железная дорога (тегеранское время)

12-40

120

14-40

Джульфа (Иран)

50

03-45

110

05-35

17-05

60

18-05

Bu kateqoriyadaki digər xəbərlər

Turizm

Saytdakı materialların istifadəsi zamanı istinad edilməsi vacibdir. Məlumat internet səhifələrində istifadə edildikdə hiperlink vasitəsi ilə istinad mütləqdir.
Copyright © 2016 All rights reserved.

ILK-10 Azeri Website Directory