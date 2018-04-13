В БГУ прошло расширенное заседание Ученого совета вуза (ФОТО)

2018-04-13 20:04 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В Бакинском государственном университете (БГУ) прошло расширенное заседание Ученого совета вуза. Перед заседанием прошел просмотр выставки, посвященной итогам научно-исследовательских работ БГУ, сообщает в пятницу вуз.

Заседание, в котором приняли участие члены Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), ректоры вузов, члены Ученого совета БГУ, вступительным словом открыл ректор, академик Абель Магеррамов. Ученый подчеркнул внимание и заботу государства, оказываемую развитию науки и образования в стране, говорил об успешных результатах президентских выборов, прошедших 11 апреля 2018 года. Академик Абель Магеррамов отметил, что очередное избрание Ильхама Алиева руководителем государства является победой всего народа. Затем ректор Абель Магеррамов огласил повестку дня заседания Ученого совета вуза.

С отчетом о проделанной в БГУ в 2017 году научно-исследовательской работе выступил проректор по науке и инновациям, профессор Айдын Кязимзаде.

В докладе речь шла о проведенных фундаментальных и прикладных исследованиях по различным направлениям науки на 124 кафедрах 17 факультетов, двух научно-исследовательских институтах, трех научно-исследовательских центрах и 23 научно-исследовательских лабораториях. В прошлом году по 81 направлению науки по 185 актуальным темам выполнено 1046 научных работ.