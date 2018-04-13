«Ворующие банкоматы» появились в Туркмении

2018-04-13 21:04 | www.oxu.az | 8

У жителей Туркмении появилось новое понятие - «ворующие банкоматы».

Так называют АТМ аппараты, списывающие деньги с пластиковых карт клиентов за невыданные денежные средства, сообщает Oxu.Az со сссылкой на Радио Свобода.

Источники издания сообщают об участившихся случаях, когда при попытке снятия наличных в банкоматах держатели карт денег не получают, но при этом происходит списание средств со счета клиента.

«Один из клиентов потерял 800, другой - 620 манатов...» - рассказал источник издания в Ашхабаде. По его словам, обманутые держатели карт обратились с жалобой в банк, но от них потребовали заявление и сообщили, что результаты проверки будут через неделю.

По словам пользователей карт, потерявших свои средства, при попытке снять деньги на экране банкомата появляется надпись «Операция отклонена» , при повторной попытке держатель карты обнаруживает недостачу.

В настоящее время Туркменистан осуществляет полный переход на безналичную форму перечисления заработной платы, пенсий, стипендий и пособий.

Вместе с тем жители страны сталкиваются с трудностями при попытке обналичить средства, начисленные на пластиковые карты.

А.Б.

