Азербайджан всегда очень гостеприимно принимает спортсменов - португальская гимнастка

2018-04-13 20:10 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Азербайджан всегда очень гостеприимно принимает спортсменов, сказала в пятницу Trend португальская гимнастка Анна Ренте после квалификационных выступлений в прыжках на батуте в рамках XXVI Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке.

"Я очень рада вновь вернуться в Баку. Мне очень нравится Азербайджан, потому что нас всегда очень гостеприимно принимают совершенно замечательные люди. Соревнования здесь проходят очень хорошо, и мы чувствуем поддержку зрителей, которые болеют за каждого спортсмена. Это приятно", - сказала Анна Ренте.

В пятницу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал второй день соревнований XXVI Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке.

Сегодня проходят квалификационные соревнования по прыжкам на батуте среди взрослых, по прыжкам на двойном мини-батуте и на акробатической дорожке среди юниоров, а также командные финалы по прыжкам на двойном мини-батуте и на акробатической дорожке среди юниоров и по прыжкам на батуте среди взрослых.

Азербайджан во второй день соревнований представляют Илья Гришунин, Руслан Агамиров, Тофиг Алиев, Фарид Мустафаев, Эльнур Мамедов, Вероника Земляная, Светлана Макштарева и Сельджан Магсудова.