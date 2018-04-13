Клубы АПЛ проголосовали против введения видеоповторов

2018-04-13 21:14 | www.apa.az | 7

Сегодня состоялось заседание представителей клубов английской Премьер-лиги/

Как передает АПА со ссылкой на “championat.com,” по решению клубов в следующем сезоне чемпионата Англии не будут введены видеоассистенты рефери. Система видеоповторов будет продолжать работать в тестовом режиме до конца сезона-2018/19. Таким образом, система будет усовершенствована.

В нынешнем сезоне в матче Кубка английской лиги между «Хаддерсфилдом» и «Манчестер Юнайтед», в котором использовалась система видеоповторов, бригада арбитров ошибочно не засчитала гол полузащитника манкунианцев Хуана Маты.