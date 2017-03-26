При крушении вертолета в Донбассе погибли пять украинских силовиков - ОБНОВЛЕНО

2017-03-26 20:28 | www.apa.az | 4

Пять человек, по предварительным данным, погибли в результате крушения вертолета Ми-2 ВСУ (вооруженные силы Украины) недалеко от города Краматорска Донецкой области.

Как передает АПА со ссылкой на УНН, об этом сообщила пресс-секретарь украинского Минобороны Оксану Гаврилюк.

Вероятной причиной могло стать столкновение с ЛЭП. На месте происшествия работает следственная комиссия.

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18:51

Военный вертолет Ми-2 Вооруженных сил Украины потерпел крушение в Донбассе недалеко от города Краматорска.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-центре силовой операции Киева в Донбассе.

“В районе населенного пункта Малиновка, недалеко от Краматорска, разбился военный вертолет Ми-2. По предварительной версии, падение воздушного судна произошло в результате столкновения с линией электропередач”, - говорится в сообщении на странице пресс-центра в Facebook.

На месте чрезвычайного происшествия развернута поисково-спасательная операция. О количестве погибших не сообщается, но указано, что идет “эвакуация тел”.