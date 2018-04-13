Британия назвала обвинения в причастности к химатаке в Сирии ложью

2018-04-13 21:26 | www.apa.az | 7

Постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс заявила, что Британия не причастна к атакам с использованием химического оружия в сирийской Думе.

Как передает АПА, об этом сообщает Reuters.

«Это абсурдная, бесстыдная ложь, это наихудшая из фейковых новостей, которую мы когда-либо получал от российской машины пропаганды», — сказала Пирс.

Ранее официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что провокация с использованием химического оружия в Сирии была осуществлена при давлении со стороны Великобритании.