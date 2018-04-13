Китай завершит пересмотр перечня запретов и ограничений на иностранные инвестиции в I полугодии

2018-04-13 20:17 | www.trend.az | 8

Перечень запретов и ограничений на вложение иностранных инвестиций в китайскую экономику будет пересмотрен с учетом мер, озвученных недавно на Боаоском азиатском форуме - 2018 (БАФ), данный процесс может завершиться уже в первом полугодии нынешнего года, передает агентство "Синьхуа"со ссылкой на заявление официального представителя министерства коммерции КНР Гао Фэня.

"Минкоммерции согласовывает с соответствующими ведомствами комплекс мероприятий по расширению открытости и улучшению климата для иностранных инвестиций. Мы будем стараться как можно скорее завершить пересмотр "негативного списка" - уже до конца первого полугодия", - отметил он на пресс-конференции.

Озвученные в Боао шаги он назвал "важным стратегическим решением", которое было принято на основе точной оценки текущего уровня развития Китая и должно вести страну к еще большему уровню открытости в новую эру.