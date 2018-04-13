СМИ: Cкончался Халифа Хафтар

2018-04-13 22:17 | www.apa.az | 4
Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар скончался на 76-м году жизни.
Как сообщает АПА, об этом передают ливийские СМИ.
Халифа Хафтар, предположительно, был госпитализирован в Париже. По информации издания, он перенёс инсульт.
Силы Хафтара контролируют в Ливии восточные и ряд южных районов, в то время как в Триполи действуют президентский совет и правительство национального согласия. Дробление страны произошло после свержения в 2011 году Муаммара Каддафи.