СМИ: Cкончался Халифа Хафтар

2018-04-13 22:17 | www.apa.az | 4

Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар скончался на 76-м году жизни.

Как сообщает АПА, об этом передают ливийские СМИ.

Халифа Хафтар, предположительно, был госпитализирован в Париже. По информации издания, он перенёс инсульт.

Силы Хафтара контролируют в Ливии восточные и ряд южных районов, в то время как в Триполи действуют президентский совет и правительство национального согласия. Дробление страны произошло после свержения в 2011 году Муаммара Каддафи.