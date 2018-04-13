Один человек погиб в ходе стычек в Газе, число раненых превысило 700

2018-04-13 22:39 | www.apa.az | 8

Один палестинец погиб в ходе столкновений с израильской армией в пятницу на границе с сектором Газа, число раненых возросло до 701 человека.

Как передает АПА, об этом РИА Новости сообщил представитель министерства здравоохранения анклава Ашраф аль-Кедра.

Погиб 28-летний палестинец в ходе столкновений с израильской армией на границе с сектором Газа, 701 человек получили различные ранения", заявил аль-Кедра. Он добавил, что 163 человека получили ранения боевыми пулями, 12 резиновыми пулями, 72 человека получили отравление от "газовых бомб".

Ранее пресс-служба израильской армии сообщила, что в пятничных столкновениях на границе с Газой принимают участие около 10 тысяч палестинцев.