В Турции оглашен приговор по резонансному процессу

2018-04-13 21:36 | www.oxu.az | 8

Суд по тяжким преступлениям города Анкара вынес решение по резонансному процессу о событиях 28 февраля 1997 года в Турции.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на Анадолу.

События «28 февраля», которые также принято называть «бархатным» военным переворотом заключались в ряде военно-политических решений, принятых на заседании Совета национальной безопасности Турции от 28 февраля 1997 года.

В результате собрания лидеров силовых структур был принят меморандум, который предполагал уход в отставку премьер-министра Наджметтина Эрбакана, а также возглавляемого им коалиционного правительства.

Сегодняшним решением суда Анкары, к пожизненному заключению приговорен 21 участник событий 28 февраля 1997 года, в том числе представители высшего генералитета в отставке.

В числе участников событий 28 февраля 1997 года, приговоренных к пожизненному заключению, числятся Кемаль Гюрюз, занимавший на тот момент пост главы Высшего совета Турции по образованию (YÖK), а также бывший генсек Совета национальной безопасности, генерал Ильхан Кылыч.

В то же время, суд оправдал 68 лиц, проходящих по этому судебному делу.

Разбирательства по событиям 28 февраля 1997 года стартовали в 2012 году. Обвинения в попытке насильственного свержения правительства Турции были предъявлены 103 лицам, в числе которых десятки генералов и адмиралов.

А.Б.

