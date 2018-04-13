В Лянкяране женщина убила жену любовника

2018-04-13 21:51 | www.oxu.az | 8

В Лянкяране убили женщину.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, происшествие зарегистрировано на улице Анара Махмудова,128 города Лянкяран.

Жительница Лянкярана Севда Рустам гызы Гасанова (1976 г.р.) на почве семейного конфликта была убита жительницей Лерикского района Салаевой Гюльшан, с которой ее муж сожительствовал.

Орудием преступления Г.Салаевой был кусок бревна.

Тело С.Гасановой отправлено в Лянкяранское отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и паталогоанатомии.

По факту ведется расследование.

Отметим, что у обеих женщин имеется по двое детей.

А.Б.

