Китай четвертый раз за год повысил розничные цены на бензин и дизельное топливо

2018-04-13 20:22 | www.trend.az | 7

Государственный комитет по делам развития и реформ КНР объявил о решении повысить с 13 апреля розничные цены на бензин и дизельное топливо, сообщает агентство "Синьхуа".

По причине роста цен на нефть на международном рынке розничные цены на бензин и дизельное топливо в Китае вырастут на 55 юаней (около 8,75 долларов) и 50 юаней за тонну соответственно.

Это четвертая по счету корректировка цен на нефтепродукты в сторону повышения в этом году. Корректировка проводится в соответствии с недавними изменениями ценовой конъюнктуры на международном рынке и действующим в Китае механизмом образования цен на нефтепродукты.