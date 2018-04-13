Представитель ливийской армии опроверг сообщения о смерти Хафтара - ОБНОВЛЕНО

2018-04-13 22:55 | www.apa.az | 6
Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар жив.
Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари.
Ранее СМИ распространили информацию, что Халифа Хафтар, вероятно, на днях перенес инсульт и был доставлен из Ливии в больницу во Франции. Позднее сообщалось, что командующий Хафтар скончался в больнице.
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22:17
Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар скончался на 76-м году жизни.
Как сообщает АПА, об этом передают ливийские СМИ.
Халифа Хафтар, предположительно, был госпитализирован в Париже. По информации издания, он перенёс инсульт.
Силы Хафтара контролируют в Ливии восточные и ряд южных районов, в то время как в Триполи действуют президентский совет и правительство национального согласия. Дробление страны произошло после свержения в 2011 году Муаммара Каддафи.