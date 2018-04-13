Карен Пирс: «Минобороны РФ бесстыдно лжет»

2018-04-13 22:36 | www.oxu.az | 6

Британия не причастна к атакам с использованием химического оружия в сирийской Думе.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Reuters, об этом заявила постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс.

«Это абсурдная, бесстыдная ложь, это наихудшая из фейковых новостей, которую мы когда-либо получали от российской машины пропаганды», - сказала Пирс.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что провокация с использованием химического оружия в Сирии была осуществлена при давлении со стороны Великобритании.

«Нам достоверно известно, что с 3 по 6 апреля на представителей «Белых касок» оказывалось мощное давление именно из Лондона для скорейшего осуществления готовившейся заранее провокации.

«Белым каскам» указывалось, что именно с 3 по 6 апреля боевиками «Джейш аль-Ислам» будет проведена серия мощных артиллерийских обстрелов Дамаска», — заявлял Конашенков.

А.Б.

