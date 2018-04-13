Квартиры премиум-класса в “Renessans Palace” всего 1850 AZN в месяц

2018-04-13 20:27 | www.trend.az | 7

Жилищный комплекс премиум класса "Renessans Palace”, расположенный в Ясамальском районе города Баку, проводит весеннюю кампанию скидок. В рамках кампании можно будет приобрести квартиру в доме, построенном группой компаний "AS Qrup İnvestment”, платя всего 1850 манатов в месяц, сообщает компания в пятницу.

Согласно условиям кампании, первоначальный взнос составляет 25 процентов. На протяжении 35 месяцев покупатель выплачивает 50 процентов от стоимости квартиры, а на 36-й месяц - оставшиеся 25 процентов.

Как сообщили в "AS Qrup İnvestment”, акция продлится несколько месяцев. Всех, кто хочет воспользоваться этой кампанией и приобрести квартиру, должны поспешить вовремя воспользоваться этой возможностью.