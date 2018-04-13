На Германию прольются «кровавые» дожди

2018-04-13 22:59 | www.oxu.az | 7

Синоптики ожидают, что в Германии пройдут «кровавые» дожди.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на издание The Local.

Осадки красного цвета могут выпасть на севере Германии и в Гамбурге. Причина необычного оттенка — песок из пустыни Сахара, принесенный в Европу воздушными течениями. Когда попавшие под такой дождь здания и автомобили подсохнут, на них останется тонкий слой красноватой пыли.

«Кровавые» дожди — относительно нечастое явление в Германии, их не было с апреля 2016 года. Однако в этот раз их вероятность в немецких городах Кассел и Геттинген, по оценке метеорологов, составляет 90 процентов.

Капли такого дождя в действительности заметно отличаются по цвету от настоящей крови. Как правило, из-за пыли они приобретают окраску в диапазоне от оранжево-красной до коричневой.

Помимо красного дождя, встречаются осадки черного, белого, зеленого и желтого цвета. Оттенок зависит от содержащихся в них примесей — например, вулканического пепла, меловой пыли и пыльцы растений.

В 2017 году сообщалось, что в мексиканском городе Тампико, расположенном в штате Тамаулипас, с неба во время дождя падали небольшие рыбы. Феномен сняли на видео.

А.Б.

