Чавушоглу и Столтенберг обсудят ряд вопросов

2018-04-13 20:46 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудят ряд вопросов во время визита Столтенберга в Анкару 16 апреля, говорится в сообщении МИД Турции, распространенном в пятницу.

Ожидается, что Столтенберг также проведет встречу с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом и министром национальной обороны Нуреттином Джаникли, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что генсек НАТО посетит Турцию 16 апреля.

В рамках встречи будет обсужден ряд региональных вопросов, в том числе урегулирование сирийского кризиса, а также операция «Оливковая ветвь».

Напомним, что 20 января ВС Турции приступили к совместной со свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.