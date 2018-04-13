Российский гимнаст в восторге от организации Чемпионата Европы в Баку

2018-04-13 20:50 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Все условия, созданные для спортсменов на XXVI Чемпионате Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке, отвечают самым высоким требованиям, сказал Trend в пятницу российский гимнаст Дмитрий Зенкин.

"Зал прекрасный, организация чемпионата ничем не уступает проведению подобных мероприятий в других странах. Мне тут нравится абсолютно все, могу сказать, что я в восторге", - добавил российский спортсмен.

В пятницу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал второй день соревнований XXVI Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке.

Сегодня проходят квалификационные соревнования по прыжкам на батуте среди взрослых, по прыжкам на двойном мини-батуте и на акробатической дорожке среди юниоров, а также командные финалы по прыжкам на двойном мини-батуте и на акробатической дорожке среди юниоров и по прыжкам на батуте среди взрослых.

Азербайджан во второй день соревнований представляют Илья Гришунин, Руслан Агамиров, Тофиг Алиев, Фарид Мустафаев, Эльнур Мамедов, Вероника Земляная, Светлана Макштарева и Сельджан Магсудова.

В XXVI Чемпионате Европы участвуют в общей сложности 420 гимнастов из 25 стран. Турнир, который продлится четыре дня на арене, ставшей родной для многих гимнастов, объединяет четыре вида соревнований - прыжки в индивидуальной программе и в составе синхронных пар, а также прыжки на акробатической дорожке (тамблинг) и двойном мини-батуте.