Белый дом назвал увольнение главы ФБР одним из величайших достижений Трампа

2018-04-14 00:06 | www.trend.az | 7

Увольнение директора Федерального бюро расследований (ФБР) США Джеймса Коми является одним из величайших достижений американского лидера Дональда Трампа. Уверенность в этом высказала в пятницу пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс на брифинге для журналистов, передает ТАСС.

"Одним из величайших достижений президента, которое войдет в историю, станет увольнение Джеймса Коми. Как и многих других его коллег из ФБР, Коми навсегда запомнят, как опорочившего свою репутацию политикана. Американский народ видит наглую ложь человека, который сам признался в том, что является источником утечки информации", - сказала она.