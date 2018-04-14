В Средиземное море вошел американский эсминец

2018-04-14 00:15 | www.oxu.az | 6

Эсминец USS Winston S. Churchill с несколькими десятками крылатых ракет «Томагавк» на борту присоединился к средиземноморской группировке кораблей ВМС США.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на Коммерсант.

«Эсминец USS Winston S. Churchill класса Arleigh Burke вошел в зону ответственности 6-го флота США 10 апреля.

Его размещение направлено на обеспечение интересов США на море, увеличение стабильности в регионе и поддержку морского присутствия в зоне действия 6-го флота», - сообщает командование 6-го флота США.

Корабль выдвинулся из порта после того, как США Дональд Трамп пообещал дать решительный ответ на якобы произошедшую 7 апреля химатаку в сирийской Думе.

Однако удар по Сирии, которым пригрозил господин Трамп, не был нанесен.

Напомним, о возможной химатаке с применением хлора и нервно-паралитического агента сообщила связанная с сирийской оппозицией организация «Белые каски».

По предварительной информации, в результате погибли 70 человек.

А.Б.

