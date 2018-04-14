Вертолет с президентом Таджикистана потерялся в горах

2018-04-14 00:33 | www.oxu.az | 9

Вертолет с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном на три часа «потерялся» в Варзобском ущелье.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на Sputnik Таджикистан.

Инцидент произошел еще 28 марта. Глава государства направлялся на празднование Навруза в Пенджикент, однако не прибыл на место в намеченное время.

Выяснилось, что пилот принял решение совершить незапланированную посадку из-за плохих метеоусловий.

Оказавшийся свидетелем этого журналист издания Джумхурият рассказал, что посадочная площадка находилась в неглубокой яме, предназначенной для обслуживания дороги.

«На окраине этой площадки были два небольших старых домика из глины и досок, служащие до сих пор убежищем для дорожных рабочих.

Местные жители быстро собрались вокруг вертолета, одна женщина принесла заблудившимся гостям пшеничную лепешку и чайник горячего чая», - рассказал он.

Через несколько часов Рахмон продолжил свой путь на автомобиле председателя Варзобского района.

А.Б.

