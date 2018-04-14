ЦИК распространила заявление в связи с отчетом БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ и ПАСЕ относительно президентских выборов (версия 2)

2018-04-14 00:38 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Центральная избирательная комиссия (ЦИК) распространила заявление в связи с отчетом Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, Парламентской ассамблеи ОБСЕ и Парламентской ассамблеи Совета Европы относительно прошедших 11 апреля в Азербайджане президентских выборов.

"Пятого февраля 2018 года Президент Ильхам Алиев, воспользовавшись своим правом, отраженном в части I статьи 110 Конституции Азербайджанской Республики объявил президентские выборы. Центральная избирательная комиссия решением от 6 февраля 2018 года в соответствии со статьей 179 Избирательного кодекса страны назначила выборы Президента Азербайджана на 11 апреля 2018 года.

Подготовка и проведение выборов были организованы качественно и в соответствии с требованиями законодательства и международных норм, были созданы все возможности для свободного и независимого поведения 11 политических партий и других субъектов выборов. Все зарегистрированные кандидаты, воспользвавшись без всяких препятствий существующей средой справедливой борьбы и равными возможностями, заявив, что остались полностью довольными избирательным процессом поздравили кандидата избранного подавляющим большинством голосов.

Для полного и беспрепятственного использования гражданами cвоих конституционных прав своевременно и качественно были предприняты все необходимые шаги, полностью была обеспечена свободная и беспрепятственная возможность выбора избирателей. 118 представителей 51 зарубежного СМИ, а также абсолютное большинство широкой делегации наблюдателей, в которую входят 894 зарубежных наблюдателей, представляющие 59 стран, 61 международную организацию, для которых были созданы все условия для их свободной и беспрепятственной деятельности, оценив в целом выборы свободными, справедливыми и прозрачными отметили, что достигнут серьезный прогресс в избирательном процессе", - говорится в заявлении.

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