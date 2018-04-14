Президент Молдовы поздравил Ильхама Алиева с переизбранием на пост президента Азербайджана

2018-04-14 00:46 | www.apa.az | 7

Президент Молдовы Игорь Додон поздравил Ильхама Алиева с переизбранием на пост президента Азербайджана.

Как сообщает АПА, в поздравительном письме говорится: “Уважаемый Ильхам Гейдарович.

По случаю убедительной победы на президентских выборах с радостью направляю Вам от имени народа Республики Молдова и от себя лично самые искренние и сердечные поздравления и желаю больших успехов и настойчивости в реализации поставленных целей.

Переизбрав Вас на пост главы государства, азербайджанский народ продемонстрировал доверие к Вам и широкую поддержку избранному Вами пути развития страны, стабильности и согласию в обществе, процветанию и росту благосостояния народа.

Уверен, что конструктивный диалог и тесное сотрудничество между Республикой Молдова и Азербайджанской Республикой будут и впредь содействовать укреплению отношений между нашими странами.

Желаю Вам крепкого здоровья и новых свершений и прошу принять, уважаемый Ильхам Гейдарович, мои заверения в глубоком к Вам уважении”.