В Ливии опровергли информацию о смерти маршала Хафтара

2018-04-14 01:07 | www.oxu.az | 7

Официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмед аль-Мисмари заявил, что маршал Халифа Хафтара в «добром здравии».

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

«Господа, маршал в добром здравии. Вы скоро увидите это своими глазами», - сообщил аль-Мисмари.

Ранее сообщалось, что Хафтар скончался в возрасте 75 лет.

Хафтар родился в 1943 году в Адждабии, он принадлежит к племени аль-Фарджани.

В 1969 году, когда ему было 26, он принимал участие в устроенном Муаммаром Каддафи перевороте, который свергнул монархию в стране, и впоследствии стал одним из высших офицеров и главных приближенных лидера Ливии.

Хафтар получал образование в том числе в СССР: в 1977—1978 годах он прошел высшие офицерские курсы «Выстрел», а в 1983 году слушал курсы в Академии имени Фрунзе.

Поэтому он, как и многие арабские высшие офицеры того времени, знает русский язык.

А.Б.

