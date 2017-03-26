В Масаллинском районе столкнулись два легковых автомобиля, есть погибший и раненый

2017-03-26 21:07 | www.apa.az | 4

В Масаллы произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает южное бюро АПА, авария была зарегистрирована на шоссе Алят-Астара, на территории села Тезе Алвады.

Автомобиль марки «ВАЗ 21011» , управляемый жителем Джалилабадского района Миргошгаром Мурсаловым (1981 г.р.) столкнулся с автомобилем «Мерседес», за рулем которого находился житель Масаллинского района Рагим Исмайлов (1980 г.р.).

В результате ДТП М. Мурсалов погиб на месте, Р.Исмайлов был доставлен в ЦРБ Масаллинского района. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Причины аварии выясняются.