Расширились трещины в оползневой зоне села Муганлы Шамахинского района

2018-04-14 01:30 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Трещины оползневой зоны села Муганлы Шамахинского района заметно расширились. Об этом в пятницу сказал Trend начальник экспедиции геологического планирования Национальной геолого-разведывательной службы министерства экологии и природных ресурсов Азиз Гаралов.

Напомнив, что Муганлы всегда был оползневой зоной, Гаралов отметил, что настоящее время в квартале, называемом «48 а» в городе Шамахы, продолжается активность оползневого процесса, который начался год назад.

Начальник экспедиции также сказал, что ситуация в оползневой зоне вблизи Телебашни на Баиловском склоне стабильная: «Наблюдения, проводимые в последние дни над маяками и реперами, показывают, что ситуация на территории стабильная».