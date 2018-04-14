ЦИК распространила заявление в связи с отчетом международной миссии

2018-04-14 02:00 | www.oxu.az | 5

5 февраля 2018 года Президент Азербайджанской Республики, воспользовавшись правом, закрепленным в части I статьи 101 Конституции Азербайджана, объявил внеочередные выборы Президента Азербайджанской Республики.

Как передает Oxu.Az, Центральная избирательная комиссия Постановлением от 6 февраля 2018 года в соответствии со статьей 179 Избирательного кодекса Азербайджанской Республики назначила внеочередные выборы Президента на 11 апреля 2018 года.

Подготовка и проведение выборов были осуществлены качественно, в соответствии с требованиями законодательства и международных норм, созданы все возможности для свободных и независимых действий 11 политических партий и других субъектов выборов.

Все зарегистрированные кандидаты, без всяких препятствий использовавшие атмосферу справедливой борьбы и равные возможности, заявили, что полностью довольны избирательным процессом и поздравили кандидата, избранного подавляющим большинством голосов.

Своевременно и качественно были предприняты все необходимые шаги для полного и беспрепятственного использования гражданами своих конституционных прав, избирателям были полностью обеспечены возможности для свободного и самостоятельного выбора.

118 представителей 51 зарубежного СМИ, для свободной деятельности которых были созданы все условия, а также абсолютное большинство почти 60-тысячной армии наблюдателей, в которую входили 894 иностранных наблюдателя, представлявших 59 стран, 61 международную организацию, расценив в целом выборы, как свободные, справедливые и прозрачные, отметили серьезный прогресс в избирательном процессе.

Многочисленные наблюдатели наблюдательной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, Парламентской Ассамблеи ОБСЕ и Парламентской Ассамблеи Совета Европы также по отдельности открыто заявили об этой позиции.

Однако с сожалением следует отметить, что в распространенном от имени данных структур отчете, где говорится о том, что наблюдение проводилось на 1300 избирательных участках, путем раздувания негативов, источники которых неизвестны и которые в целом никак не влияют на итоги выборов (максимально на 156 участках, менее чем 2,8 процента от их общего числа) заявлено, что имелись те или иные проблемы технического характера.

Тем самым была продемонстрирована позиция, резко отличающаяся от мнения как вышеотмеченной многотысячной армии наблюдателей, так и собственных представителей, проявлено стремление бросить тень на результаты по всем 5641 участкам, где были проведены выборы.

В то же время, этот отчет, где открыто наблюдается нарушение таких принципов, как объективность, непредвзятость, сбалансированность и профессионализм, привлекает внимание отраженными в нем многочисленными внутренними противоречиями.

Таким образом, удовлетворенность процессом всех принимавших участие в выборах кандидатов, отсутствие каких-либо жалоб и обращений, касающихся нарушений закона, высокая активность избирателей остаются за пределами внимания, предпринимается попытка искусственного создания атмосферы фальсификации.

Очень трудно также понять, во вред кому были сделаны нарушения, о которых утверждается в отчете.

Вышеотмеченное не может не вызывать подозрений в том, что при составлении отчета наблюдательной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, Парламентской Ассамблеи ОБСЕ и Парламентской Ассамблеи Совета Европы на наблюдателей данных организаций было оказано то или иное преследующее политические цели давление со стороны руководства миссии.

Представители миссии даже сегодня, встречаясь по всей стране с отдельными людьми на местах, просят их представить исключительно негативные факты в связи с выборами, что свидетельствует о достаточной необоснованности их отчетов.

Думается, что такой подход не только бросает серьезную тень за объективность и непредвзятость миссии, но и дает внушительные основания общественному мнению относительно предвзятой антиазербайджанской деятельности некоторых лиц, входящих в руководство миссии, в частности, заместителя ее руководителя Штефана Краузе, а также их постоянной откровенно негативной позиции в отношении Азербайджанского государства, правительства и действующего Президента страны, являвшегося одним из кандидатов на выборах.

Назначение по настоянию Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ такого человека на ответственную должность в миссии заранее говорило о том, что отчет, подготовленный при его непосредственном участии, будет необъективным.

Указанные в отчете замечания зачастую опровергают сами себя. Так, в отчете отмечается, что «избирательная администрация на всех уровня была очень хорошо организована и обеспечена, эффективно подготовила выборы».

В то же время вслед за этим говорится, что «в день выборов международные наблюдатели стали свидетелями «игнорирования в широких масштабах обязательных для исполнения процедур».

Подобные несоответствия, имеющиеся в отчете, по меньшей мере, не могут не вызывать вопроса. Еще одно противоречие: в начале отчета отмечается, что «органы власти были открыты для сотрудничества, и международные наблюдатели могли свободно работать в предвыборный период».

Чуть ниже утверждается, что «в ходе наблюдения Международной миссии по наблюдению за выборами и другими наблюдателям ставились ограничения (соответственно 4 и 8 процентов)».

Другое же замечание выглядит еще более бессмысленным – «между кампанией действующего Президента и его официальной деятельностью не было никаких различий».

Было бы хорошо получить разъяснения о том, в каком порядке должно делаться это различие и в чем оно заключается. Ни в одной стране мира глава государства, повторно участвующий в выборах, не приостанавливает и не может приостановить свою деятельность.

Единственная этическая норма, которую может быть применена к такой предвыборной атмосфере, заключается в том, что глава государства, продолжающий исполнение своих полномочий, не должен использовать призывы к избирателям голосовать за него, и на всех проведенных в Азербайджане президентских выборах это правило соблюдалось.

Замечание миссии о том, что «в день выборов международные наблюдатели сообщили о таких фактах нарушения, как отсутствие прозрачности», вообще неприемлемо.

Центральная избирательная комиссия заявляет, что все избирательные участки в Азербайджане были обеспечены прозрачными урнами, а также почти на 1000 избирательных участков были установлены камеры для наблюдения за выборами в режиме онлайн.

А это имеет большое значение для обеспечения прозрачности выборов.

В указанном отчете подчеркивается, что «другие кандидаты воздерживались от демонстрации прямо противоположной позиции в отношении действующего Президента или критики в его адрес».

В этом предложении выражение «критики в его адрес» не может не вызывать удивления. Во-первых, требования ни одной кампании по выборам президента не могут предусматривать личной критики того или иного кандидата.

Критика может быть направлена исключительно на предвыборную платформу кандидата.

Во-вторых, дебаты, проведенные между кандидатами в открытом телеэфире, однозначно демонстрируют, что проводимая в стране как внутренняя, так и внешняя политика была критически проанализирована кандидатами в соответствии с их взглядами, а один из кандидатов вообще выступил с призывами об отказе Азербайджанского государства от своего суверенитета.

В такой ситуации использованное в отчете выражение «на нынешних выборах не было настоящей конкуренции» непонятно и неприемлемо.

В отчете указано, что регистрацию прошли 58175 местных наблюдателей, из которых 4041 человек был аккредитован НПО. Вслед за этим утверждается, что препятствия, чинимые правительством и избирательной администрацией, ограничивают деятельность организаций гражданского общества.

Если НПО, являющиеся основными институтами гражданского общества, представлены более чем 4-мя тысячами наблюдателей, то говорить здесь о каком-то ограничении неуместно.

У Центральной избирательной комиссии вызывает удивление то, что почему-то когда речь идет о наблюдении за выборами, в этой области упоминается лишь одна структура – Центр мониторинга выборов и обучения демократии.

Подчеркивается, что она не была зарегистрирована и ее деятельности чинились препятствия. Однако в Азербайджане есть и другие структуры, специализирующиеся в области наблюдения за выборами, которые в период выборов осуществляли местное наблюдение.

К примеру, одной из таких структур является Ассоциация помощи развитию гражданского общества в Азербайджане (АПРГОА).

Кроме того, наблюдения в предвыборный период и в день голосования на 590 участках проводил Национальный форум НПО, являющийся крупнейшей платформой НПО Азербайджана, объединяющей в своем составе более 600 институтов гражданского общества.

В отчете утверждается, что не принимаются меры для расширения участия женщин в общественно-политической жизни. В то время как в последние годы в этом направлении был достигнут значительный прогресс.

Женщины достаточно широко представлены в избирательных комиссиях. Кроме того, к примеру из 87 районных и городских органов исполнительной власти в одном женщина является главой, а 75-ти (86,2 %) – заместителем главы.

На проведенных в 2014 году муниципальных выборах число женщин среди членов муниципалитетов увеличилось по сравнению с предыдущими выборами на 8,9 % процента и достигло 35 процентов, а среди председателей - на 12,4 процента и достигло 30 процентов.

В отчете отмечается, что в стране нет критических органов печати, а в медиа - плюрализма. Центральная избирательная комиссия считает, что это замечание само по себе безосновательно.

Так как, в целом, в цивилизованном мире основное требование, которое ставится перед той или иной медиа-структурой, заключается не в том, что она обязательно должна критиковать государственные институты, порой достичь уровня критики, порождающей диффамацию, а в сохранении медиа своей политической нейтральности.

Центральная избирательная комиссия отмечает, что в настоящее время в Азербайджане выходят более 500 ежедневных, еженедельных и ежемесячных органов печати, имеется до 5 тысяч информационных интернет-ресурсов.

Среди них достаточно медиа-структур, резко критикующих внутреннюю и внешнюю политику властей, главу государства и представителей власти. До 80 процентов населения страны пользуется интернетом, около 3 миллионов человек являются пользователями социальных сетей.

По наблюдениям Центральной избирательной комиссии в предвыборный период и в день выборов как в медиа, так и, особенно, в социальных сетях было распространено достаточно много критических, а порой даже выходящих за рамки этики материалов.

Указанное в документе замечание «11 телевизионных каналов остаются основным источником политической информации в стране. Структура владения данными вещательными компаниями непрозрачна» превышает полномочия миссии.

Каждая из компаний зарегистрирована соответствующими государственными структурами как юридическое лицо, выступает как налогоплательщик, и вся информация размещена в открытых источниках данных государственных структур.

В отчете указано: «то, что диффамация является преступным деянием, наказываемым арестом, а также факт существования дополнительных наказаний за диффамацию Президента еще более ограничивают свободу выражения, являющуюся основной для политической агитационной кампании».

В 42 государствах-членах Совета Европы диффамация считается преступлением, в 39-ти из этих государств за данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы.

Несмотря на это, в избирательных отчетах, связанных с подавляющим большинством стран-членов ОБСЕ, диффамация не была расценена как факт, ограничивающий политическую агитационную кампанию.

Поэтому проведение такой оценки в связи с Азербайджаном является проявлением селективного подхода и подхода с позиции двойных стандартов. Следует также отметить, что на протяжении многих лет азербайджанские суды на практике не применяют наказания в виде лишения свободы за диффамацию.

К сожалению, наблюдательная миссия высказала замечание, не изучив это обстоятельство.

Больше всего у Центральной избирательной комиссии вызывает сожаление тот факт, что 360 наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, Парламентской Ассамблеи ОБСЕ и Парламентской Ассамблеи Совета Европы, составляющих почти 40 процентов иностранных наблюдателей (270 из них являются наблюдателями БДИПЧ ОБСЕ), по традиции единолично присвоили себе функцию единственного неопровержимого судьи последней инстанции.

В отчете указанной наблюдательной миссии используется не термин «наблюдатели Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, Парламентской Ассамблеи ОБСЕ и Парламентской Ассамблеи Совета Европы», а напрямую термин «международные наблюдатели», что является откровенным доказательством, по меньшей мере, неуважения и высокомерия в отношении иностранных наблюдателей, представляющих 59 стран и многочисленные международные организации.

Центральная избирательная комиссия не преследует цели полного анализа указанного бездоказательного, полного противоречий предвзятого отчета и надеется, что в итоговом отчете наблюдательной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, Парламентской Ассамблеи ОБСЕ и Парламентской Ассамблеи Совета Европы в связи с проведёнными в Азербайджанской Республике 11 апреля 2018 года внеочередными выборами Президента Азербайджанской Республики вышеуказанные и другие многочисленные несоответствия будут устранены.

В противном случае Центральная избирательная комиссия с чувством большого сожаления вынуждена будет приостановить сотрудничество с Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, представители которой составляют абсолютное большинство указанной миссии.

А.Б.

