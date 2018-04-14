В Средиземном море рядом с побережьем Ливии спасли около 500 мигрантов

2018-04-14 02:02 | www.trend.az | 8

Около 500 мигрантов были спасены в пятницу в Средиземном море близ побережья Ливии, передает РИА Новости со ссылкой на службу береговой охраны Италии.

В трех спасательных операциях, координацию которыми осуществлял римский оперативный центр береговой охраны, приняли участие корабль военно-морской миграционной миссии ЕС в Средиземноморье EunavforMed и судно германской неправительственной организации Sea Watch 3.

Немецкие спасатели сообщили, что из-за резкого ухудшения погодных условий их судно не сможет в ближайшее время доставить беженцев в какой-то из итальянских портов. При этом на борту Sea Watch 3 не имеется достаточного количества питьевой воды и продовольствия для спасенных людей.