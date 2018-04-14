Tribuna: ASAN Xidmət - инновационный шаг в сфере оказания госуслуг и пример для многих стран

2018-04-14 02:29 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский ASAN Xidmət - инновационный шаг в сфере оказания государственных услуг и пример для многих стран. Об этом говорится в статье, опубликованной на молдавском новостном сайте Tribuna.md.

"В Азербайджане система под названием ASAN xidmət стала неотъемлемой частью концепции развития страны. Создание в Азербайджане центров - это логический результат успехов, достигнутых в социально-экономической сфере страны. Государство осуществляет социально ориентированную политику, направленную на улучшение жизненных условий граждан и социальной инфраструктуры. Как заявил Президент Азербайджана господин Ильхам Алиев, в основе политики государства стоит гражданин Азербайджана", - говорится в статье.

Как отмечается, ASAN xidmət - инновационный шаг государства навстречу гражданам в сфере оказания государственных услуг, что является наглядным примером проводимых системных социальных реформ, направленных на улучшение благосостояния граждан и обеспечение прав человека. Деятельность службы в основном направлена на обеспечение условий для удовлетворения потребностей населения, борьбу с коррупцией и внедрение современных технологий.

"ASAN xidmət является показателем независимого и прогрессирующего Азербайджана, который конкурирует с ведущими странами мира, сохраняя при этом свои национальные особенности. Услуги в центрах оказываются по принципу «единого пространства». Граждане, войдя в одно административное здание, одновременно могут воспользоваться 250 видами услуг десяти госструктур, а также частных предприятий и компаний. Все это способствует сокращению расходов и временных потерь, дает возможность обеспечить прозрачность в деятельности госорганов, а также повысить удовлетворенность граждан оказываемыми услугами. Уникальность ASAN xidmət состоит в полном исключении конфликта интересов в процессе оказания услуг", - отмечается в статье.

"Чтобы продолжить успешный опыт удовлетворения потребностей граждан в госуслугах, был запущен еще один инновационный метод предоставления услуг — Мобильный (Передвижной) «ASAN xidmət». Оснащенные всем необходимым современным оборудованием специальные автобусы выезжают в регионы, в которых нет центров ASAN xidmət, и оказывают услуги гражданам на местах. Посредством мобильных автобусов принято свыше 1 300 000 обращений и предоставлены соответствующие услуги", - говорится в статье.

В статье подчеркивается, что с момента своего создания, ASAN xidmət стал государственным органом, наиболее широко применяющим волонтерскую деятельность. Добровольная деятельность, осуществляемая молодежью в центрах ASAN xidmət так же способствует их саморазвитию. Более 14.000 молодых людей участвовали в деятельности центров ASAN xidmət в качестве волонтеров.