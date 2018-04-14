Эмир Кувейта поздравил Ильхама Алиева с переизбранием на пост президента Азербайджана

2018-04-14 03:25 | www.apa.az | 6

Эмир Государства Кувейт Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах поздравил Ильхама Алиева с переизбранием на пост президента Азербайджана.

Как сообщает АПА, в поздравительном письме говорится: “ Уважаемый господин Президент.

Сердечно поздравляю Вас с убедительной победой на президентских выборах, проведенных в дружественной Азербайджанской Республике.

Пользуясь случаем, выражаем удовлетворение историческими связями, соединяющих Государство Кувейт и Азербайджанскую Республику друг с другом, и еще раз подчеркиваем, что мы намерены совместными усилиями еще больше укреплять и развивать эти связи в интересах наших дружественных стран.

Желаю Вашему превосходительству здоровья и успехов, дружественной Азербайджанской Республике и ее народу – устойчивого прогресса. Также желаю дальнейшего развития тесных связей между нашими дружественными странами.

Ваше превосходительство, примите мои заверения в глубоком уважении и почтении»