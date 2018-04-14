Президент Египта продлил чрезвычайное положение в стране

2018-04-14 04:15 | www.apa.az | 3

Президент Египта Абдель Фатах ас-Сиси издал указ о продлении режима чрезвычайного положения в стране на три месяца.

Как сообщает АПА со ссылкой на «РТ», в начале январе президент Египта подписал указ о продлении режима чрезвычайного положения в стране на три месяца.

Режим ЧП в Египте был введён после того, как около церквей в Александрии и в Танте произошли взрывы, жертвами которых стали более 40 человек.

Ответственность за атаки взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».