Протестующие против премьерства Сержа Саргсяна разбили лагерь на перекрестке ключевых улиц Еревана

2018-04-14 04:48 | www.trend.az | 6

Участники акции протеста против возможного премьерства Сержа Саргсяна завершили свое шествие у здания Театра օперы и балета в центре Еревана, сообщает Новости Армения.

В данный момент митингующие разбили палатки на площади Франции и собираются переночевать там.

Координатор акции, глава парламентской оппозиционной фракции «Елк», лидер партии «Гражданский договор» Никол Пашинян призвал собравшихся принести на площадь одеяла и картон для ночевки.

«Если число участников увеличится настолько, что акция протянется до Крытого рынка (на проспекте Месропа Маштоца), смену власти я гарантирую»․,- заявил Никол Пашинян.