CNN: в администрации США приняли решение по Сирии

2018-04-14 05:06 | www.apa.az | 5

Президент США Дональд Трамп и его помощники выработали некое решение относительно возможного удара по Сирии, о нем, вероятнее всего, будет объявлено в ближайшее время.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал CNN.

По сведениям его источников, Трамп выступит с заявлением в ближайшие часы.

Американский лидер, предположительно объявит о планах осуществить военную операцию в отношении ближневосточной страны под предлогом произошедшей в ней химической атаки.