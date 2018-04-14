Попытка убить жену дорого обошлась жителю Баку

2018-04-14 06:10 | www.oxu.az | 6

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс по делу жителя Баку Кямрана Гулиева 1989 года рождения, обвиняемого по статье 29,120.2.4 (попытка умышленного убийства, совершенная с особой жестокостью) УК АР.

Как передает Oxu.Az, инцидент произошел 18 июля прошлого года в жилом массиве Албалылаг поселка Маштага.

Кямран Гулиев на почве семейного конфликта нанес многочисленные ножевые ранения своей супруге Фаргане Рагимовой 1994 года рождения.

В тяжелом состоянии женщина была доставлена в городскую клиническую больницу №3 и прооперирована.

В тот же день К.Гулиева задержали сотрудники 14-го отдела полиции Управления полиции Сабунчинского района.

Суд приговорил обвиняемого к 11 годам и 3 месяцам лишения свободы.

Дж.Г.

