Мэй: “Операция в Сирии не направлена на смену режима Асада”

2018-04-14 06:19 | www.apa.az | 6

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о начале операции против Сирии.

Как передает АПА со ссылкой на РЕН ТВ, по ее словам, атака США, Великобритании и Франции направлена исключительно на уничтожение возможности для использования химоружия.

"Речь идет не о смене режима, и не о новой войне в Сирии. Наша цель - уничтожить возможность использовать химоружие и дать сигнал всем остальным странам, что использование химоружия безнаказанным не останется" - заявила глава британского правительства.

Тереза Мэй отметила, что Великобритания использовала все дипломатические методы.