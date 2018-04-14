Джозеф Данфорд: “Коалиция нанесла удары по двум объектам в Сирии”

2018-04-14 06:37 | www.apa.az | 7

Вооруженные силы США, Великобритании и Франции нанесли удары по двум объектам в Сирии.

Как передает АПА со ссылкой на CNN, об этом сообщил председатель Комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд.

«Цели, по которым нанесены удары, непосредственно связаны с химическими программами сирийского режима. Первая цель - это научно исследовательский центр в районе Дамаска. Этот сирийский объект был центром для разработки, исследований и производства химических и биологических технологий. Второй целью был объект для хранения химических веществ к западу от Хомса". Мы также избрали цели с тем, чтобы минимизировать риск для гражданского населения».

Д.Данфорд заявил, что эта волна авиаударов по Сирии завершена.